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      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      Суд заарештував підозрюваного у вбивстві 3-річного сина Соболєва: деталі

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      Замах на Соболєва / kiev.informator.ua

      Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави одного з підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика. Засідання проходило в закритому режимі.

      Про це повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець на своїй фейсбук-сторінці.

      Важливо: Родина Соболєвих зробила заяву про вбивство їх 3-річного сина

      За версією слідства, підозрюваний скоїв смертельний постріл.

      Таке рішення суд прийняв перед початком засідання, враховуючи клопотання сторони захисту, а також те, що стосовно підозрюваних поки здійснюються заходи безпеки.

      За словами представниці прокуратури, засідання з обрання запобіжного заходу другому підозрюваному попередньо має розпочатися о 14:00.

      Відзначимо, що суд сьогодні обирає запобіжний захід Андрію Лаврезі та Євгену Семенову – підозрюваним у замаху на Соболєва та вбивства його сина.

      Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина

      • Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
      • Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
      • Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – 18 і 19 років.
      • Один з них відкрив вогонь по авто політика із балкону хостелу, де хлопці напередодні винайняли кімнату. Аби його не помітили – кілер накрився картонкою.
      • 3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Діти і неповнолітні Замах на Соболєва
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