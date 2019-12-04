Суд заарештував підозрюваного у вбивстві 3-річного сина Соболєва: деталі

Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави одного з підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика. Засідання проходило в закритому режимі.

Про це повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець на своїй фейсбук-сторінці.

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За версією слідства, підозрюваний скоїв смертельний постріл.

Таке рішення суд прийняв перед початком засідання, враховуючи клопотання сторони захисту, а також те, що стосовно підозрюваних поки здійснюються заходи безпеки.

За словами представниці прокуратури, засідання з обрання запобіжного заходу другому підозрюваному попередньо має розпочатися о 14:00.

Відзначимо, що суд сьогодні обирає запобіжний захід Андрію Лаврезі та Євгену Семенову – підозрюваним у замаху на Соболєва та вбивства його сина.

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