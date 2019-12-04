Суд заарештував підозрюваного у вбивстві 3-річного сина Соболєва: деталі
Шевченківський районний суд Києва заарештував на два місяці без права внесення застави одного з підозрюваних у вбивстві трирічного хлопчика. Засідання проходило в закритому режимі.
Про це повідомила прессекретарка столичної прокуратури Надія Максимець на своїй фейсбук-сторінці.
Важливо: Родина Соболєвих зробила заяву про вбивство їх 3-річного сина
За версією слідства, підозрюваний скоїв смертельний постріл.
Таке рішення суд прийняв перед початком засідання, враховуючи клопотання сторони захисту, а також те, що стосовно підозрюваних поки здійснюються заходи безпеки.
За словами представниці прокуратури, засідання з обрання запобіжного заходу другому підозрюваному попередньо має розпочатися о 14:00.
Відзначимо, що суд сьогодні обирає запобіжний захід Андрію Лаврезі та Євгену Семенову – підозрюваним у замаху на Соболєва та вбивства його сина.
Що відомо про замах на депутата Соболєва і вбивство його сина
- Ввечері 1 грудня у центрі Києва невідомі обстріляли позашляховик Range Rover. У машині перебував депутат Київської облради Вячеслав Соболєв разом із дружиною, сином і подругою дружини. У результаті куля влучила в шию хлопчика. Дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні.
- Стрілянина сталася за кілька хвилин після того, як Соболєви від’їхали від ресторану "Маріо", власником якого є політик.
- Вже 2 грудня поліцейським вдалося затримати зловмисників. Підозрюваним – 18 і 19 років.
- Один з них відкрив вогонь по авто політика із балкону хостелу, де хлопці напередодні винайняли кімнату. Аби його не помітили – кілер накрився картонкою.
- 3 грудня підозрюваним оголосили підозру, їм загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі або довічне ув’язнення.