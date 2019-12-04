Суд арестовал подозреваемого в убийстве 3-летнего сына Соболева: детали

Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога одного из подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика. Заседание проходило в закрытом режиме.

Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей фейсбук-странице.

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По версии следствия, подозреваемый совершил смертельный выстрел.

Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности.

По словам представительницы прокуратуры, заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому предварительно должно начаться в 14:00.

Отметим, что суд сегодня избирает меру пресечения Андрею Лаврези и Евгению Семенову – подозреваемым в покушении на Соболева и убийстве его сына.

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