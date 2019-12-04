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      ПОКУШЕНИЕ НА СОБОЛЕВА ПОЖАР В КОЛЛЕДЖЕ В ОДЕССЕ СНЕГ В УКРАИНЕ

      Суд арестовал подозреваемого в убийстве 3-летнего сына Соболева: детали

      88 Читати новину українською
      Покушение на Соболева / kiev.informator.ua

      Шевченковский районный суд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога одного из подозреваемых в убийстве трехлетнего мальчика. Заседание проходило в закрытом режиме.

      Об этом сообщила пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец на своей фейсбук-странице.

      Важно: Семья Соболев сделала заявление об убийстве их 3-летнего сына

      По версии следствия, подозреваемый совершил смертельный выстрел.

      Такое решение суд принял перед началом заседания, учитывая ходатайство стороны защиты, а также то, что в отношении подозреваемых пока осуществляются меры безопасности.

      По словам представительницы прокуратуры, заседание по избранию меры пресечения второму подозреваемому предварительно должно начаться в 14:00.

      Отметим, что суд сегодня избирает меру пресечения Андрею Лаврези и Евгению Семенову – подозреваемым в покушении на Соболева и убийстве его сына.

      Что известно о покушении на депутата Соболева и убийстве его сына

      • Вечером 1 декабря в центре Киева неизвестные обстреляли внедорожник Range Rover. В машине находился депутат Киевского облсовета Вячеслав Соболев вместе с женой, сыном и подругой жены. В результате пуля попала в шею мальчика. Ребенок умер в карете "скорой" по дороге в больницу.
      • Стрельба произошла через несколько минут после того, как Соболев отъехали от ресторана "Марио", владельцем которого является.
      • Уже 2 декабря полицейским удалось задержать злоумышленников. Подозреваемым – 18 и 19 лет.
      • Один из них открыл огонь по авто политика с балкона хостела, где парни накануне сняли комнату. Чтобы его не заметили, киллер накрылся картонкой.
      • 3 декабря подозреваемым объявили подозрение, им грозит до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Дети и несовершеннолетние Покушение на Соболева
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