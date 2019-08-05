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      Семья стала изгоями, – сын политзаключенного Балуха о своей жизни в Крыму

      598 Читати новину українською
      Павел Балух
      Павел Балух / Крым Реалии

      В селе, где жил украинский пленник Кремля, люди избегают и стараются не общаться с членами его семьи. На остальной территории аннексированного полуострова ситуация несколько лучше.

      Семья Балуха фактически стала изгоями в родном селе Серебрянка Раздольненского района Крыма. О жизни после арестов и судов над отцом рассказал в интервью "Крым.Реалии" сын активиста Павел Балух.

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      В той же самой Серебрянке, в нашем селе, знаете, как изгоями стали. Люди стараются не общаться, как раньше. Вечные обсуждения какие-то за спинами – тоже неприятно,
      – рассказал Павел.

      Он также добавил, что когда его отцу предъявили обвинение, односельчане еще и начали добавлять свои выдумки к "официальной версии" следствия. Так, они делились сплетнями о том, что Владимир Балух якобы все время носил с собой оружие. По словам сына активиста, он его даже не имел.

      При этом он отметил, что за пределами села о ситуации с его отцом знают далеко не все.

      "Дело в том, что у нас народ в Крыму не осведомлен. Никто ничего не знает о том, что... Никто вообще не имеет понятия, кто у меня отец, и что с ним происходит, что за фамилия. За все время я встретил только двух людей, которые об этом знали, от посторонних", – рассказал Павел.

      Сам он продолжает жить и работать в Крыму, освоил профессию технолога-винодела, создал свою семью, с отцом напрямую не общается, только через маму. Павел Балух говорит, что семья полностью поддерживает позицию отца.

      Кто такой Владимир Балух?Крымский фермер, общественный активист. После аннексии Крыма Россией отказался от российского гражданства.

      Зимой 2013 года Балух вывесил флаг Украины на своем доме, позже прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни". В конце 2016 года Балуха задержали сотрудники ФСБ России. Якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. Подконтрольный России суд в Крыму приговорил его к 5 годам лишения свободы.

      Балух свою вину не признал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку. Правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию.

      blog_ava
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      8 августа
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      Теги: Новости Украины Новости политики
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