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      Родина стала ізгоями, – син політв’язня Балуха про своє життя у Криму

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      Павло Балух
      Павло Балух / Крим Реалії

      У селі, де мешкав український бранець Кремля, люди уникають і намагаються не спілкуватися з членами його сім’ї. На решті території анексованого півострова ситуація дещо краща.

      Родина Балуха фактично стала ізгоями в рідному селі Серебрянка Роздольненського району Криму. Про життя після арештів і судів над батьком розповів в інтерв’ю "Крим.Реалії" син активіста Павло Балух.

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      У тій же самій Серебрянці, в нашому селі, знаєте, як ізгоями стали. Люди намагаються не спілкуватися, як раніше. Вічні обговорення якісь за спинами – теж неприємно,
      – розповів Павло.

      Він також додав, що коли його батьку висунули звинувачення, односельці ще й почали додавати свої вигадки до "офіційної версії" слідства. Так, вони ділилися плітками про те, що Володимир Балух начебто весь час носив із собою зброю. За словами сина активіста, він її навіть не мав.

      При цьому він зазначив, що за межами села про ситуацію з його батьком знають далеко не всі.

      "Річ у тім, що у нас народ у Криму не обізнаний. Ніхто нічого не знає про те, що… Ніхто загалом не має поняття, хто в мене батько, і що з ним відбувається, що за прізвище. За весь час я зустрів лише двох людей, які про це знали, від сторонніх", – розповів Павло.

      Сам він продовжує жити і працювати у Криму, опанував професію технолога-винороба, створив свою сім’ю, з батьком напряму не спілкується, лише через маму. Павло Балух каже, що родина цілком підтримує позицію батька.

      Хто такий Володимир Балух?Кримський фермер, громадський активіст. Після анексії Криму Росією відмовився від російського громадянства.

      Взимку 2013 року Балух вивісив прапор України на своєму будинку, пізніше прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні". Наприкінці 2016 року Балуха затримали співробітники ФСБ Росії. Начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. Підконтрольний Росії суд в Криму засудив його до 5 років позбавлення волі.

      Балух свою провину не визнав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування. Правозахисники стверджують, що він став жертвою репресій за свою проукраїнську позицію.

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      Теги: Новини України Новини політики
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