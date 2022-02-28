Об этом сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Он обратился к гражданам вечером 28 февраля, сообщает 24 канал.
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Чиновник отметил, что соответствующее решение действует с 24 февраля 2022 года – дня, когда Россия начала полномасштабную войну против нашего государства.
Другие заявления Шмыгаля
- Воинам, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или обеспечивают осуществление мер по национальной безопасности и обороне, будут платить ежемесячно по 100 тысяч гривен – пока не закончится война.
- Кроме того, все защитники Украины получат дополнительное денежное вознаграждение – 30 тысяч гривен ежемесячно.
Шмыгаль обратился к украинцам: смотрите видео
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