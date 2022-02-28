Как сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, все украинские бойцы должны получить по 30 тысяч гривен в месяц, передает 24 канал.

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Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на войну, правительство продолжает работать. Во исполнение поручения президента Владимира Зеленского правительство приняло решение, что во время действия военного положения всем военнослужащим выплачивается дополнительное денежное вознаграждение в размере 30 тысяч гривен ежемесячно.

К тому же военнослужащиим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях или обеспечивающим осуществление мер по национальной безопасности и обороне, размер дополнительного денежного вознаграждения увеличивается до 100 тысяч гривен ежемесячно.

Эти решения действуют с 24 февраля этого года, со дня, когда Россия начала полномасштабную войну против нашего государства,

– подчеркнул Шмыгаль.

Вечернее обращение Шмыгаля за 28 февраля: смотрите видео

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