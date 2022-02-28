Як сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, усі українські бійці мають отримати по 30 тисяч гривень щомісячно, передає 24 канал.

Важливо На переговорах знайшли точки, за якими можна шукати спільні позиції, ​– Подоляк

Шмигаль наголосив, що попри війну, уряд продовжує працювати. На виконання доручення президента Володимира Зеленського уряд ухвалив рішення, що під час дії воєнного стану всім військовослужбовцям виплачується додаткова грошова винагорода у розмірі 30 тисяч гривень щомісячно.

До того ж військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях або забезпечують здійснення заходів з національної безпеки й оборони, розмір додаткової грошової винагороди збільшується до 100 тисяч гривень щомісячно.

Ці рішення діють з 24 лютого цього року, з дня, коли Росія розпочала повномасштабну війну проти нашої держави,

– наголосив Шмигаль.

Вечірнє звернення Шмигаля за 28 лютого: дивіться відео

Підписуйтесь на телеграм 24 каналу, щоб оперативно дізнаватися важливі новини.