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      Семьям медиков, которые умрут от COVID-19, государство выплатит помощь

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      Родственникам умерших от коронавируса медиков выплатят финпомощь / unsplash.com

      В изменениях в государственный бюджет на 2020 год есть статья расходов на финансовую помощь. Она будет касаться родственников тех медицинских работников, которые умерли от коронавируса, выполняя свой профессиональный долг.

      Финансовая помощь родным погибших медработников будет предоставляться один раз. Обо всех изменениях в государственный бюджет на 2020 год, которые будут касаться медицинской сферы, рассказал министр здравоохранения Максим Степанов.

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      Определять размер выплат буду в Кабмине.

      Предоставление единовременной денежной помощи членам семей медицинских и других работников учреждений здравоохранения, погибших от острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, которое связано с выполнением работ по ликвидации такой болезни, в порядке и размерах, определенных Кабинетом Министров Украины,
      – говорится в законе об изменениях в бюджет.

      Также Степанов рассказал про общую статистику по коронавирусу у медицинских работников. В частности, есть хорошая новость, что за последние сутки трем медработникам удалось выздороветь от коронавируса.

      Всего с начала эпидемии поступили 1 659 подозрений на COVID-19 у медработников, из них у 594 человек тесты ПЦР на коронавирус оказались положительными.

      Кроме того, средства, предусмотренные Фондом борьбы с коронавирусом, пойдут на увеличение выплат медикам до 300%, закупку оборудования и лекарств.

      Бюджет 2020
      Что сократили в бюджете на 2020 год / Инфографика 24 канала

      Автор: Вероника Климская
      Теги: Новости Украины Бюджет 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Лечение Министерство здравоохранения Украины Максим Степанов
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