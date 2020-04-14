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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ ПОЖЕЖА В ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ ЗОНІ
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      Родинам медиків, які помруть від COVID-19, держава виплатить допомогу

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      Родичам померлих від коронавірусу медиків виплатять фіндопомогу / unsplash.com

      У змінах до державного бюджету на 2020 рік є стаття витрат на фінансову допомогу. Вона стосуватиметься родичів тих медичних працівників, які померли від коронавірусу, виконуючи свій професійний обов'язок.

      Фінансова допомога рідним померлих медпрацівників надаватиметься один раз. Про усі зміни до державного бюджету на 2020 рік, які стосуватимуться медичної сфери, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

      Ознайомтеся Рада схвалила зміни до державного бюджету 2020: основні цифри

      Визначатимуть розмір виплат у Кабміні.

      Надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України,
      – йдеться у законі про зміни до бюджету.

      Також Степанов розповів про загальну статистику щодо коронавірусу у медичних працівників. Зокрема, є хороша новина, що за останню добу трьом медпрацівникам вдалося одужати від коронавірусу. 

      Загалом від початку епідемії надійшли 1659 підозр на COVID-19 у медпрцівників, з них у 594 осіб тести ПЛР на коронавірус виявилися позитивними.

      Окрім того, кошти, що передбачені Фондом боротьби з коронавірусом, підуть на збільшення виплат медикам до 300%, закупівлю обладнання і ліків, 

      Бюджет 2020
      Що скоротили у бюджеті на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Новини України Бюджет 2020 Міністерство охорони здоров’я Максим Степанов Лікування Коронавірус в Україні
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