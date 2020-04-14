Родинам медиків, які помруть від COVID-19, держава виплатить допомогу

У змінах до державного бюджету на 2020 рік є стаття витрат на фінансову допомогу. Вона стосуватиметься родичів тих медичних працівників, які померли від коронавірусу, виконуючи свій професійний обов'язок.

Фінансова допомога рідним померлих медпрацівників надаватиметься один раз. Про усі зміни до державного бюджету на 2020 рік, які стосуватимуться медичної сфери, розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Визначатимуть розмір виплат у Кабміні.

Надання одноразової грошової допомоги членам сімей медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я, які загинули від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, що пов’язано з виконанням робіт з ліквідації такої хвороби, у порядку та розмірах, визначених Кабінетом Міністрів України,

– йдеться у законі про зміни до бюджету.

Також Степанов розповів про загальну статистику щодо коронавірусу у медичних працівників. Зокрема, є хороша новина, що за останню добу трьом медпрацівникам вдалося одужати від коронавірусу.

Загалом від початку епідемії надійшли 1659 підозр на COVID-19 у медпрцівників, з них у 594 осіб тести ПЛР на коронавірус виявилися позитивними.

Окрім того, кошти, що передбачені Фондом боротьби з коронавірусом, підуть на збільшення виплат медикам до 300%, закупівлю обладнання і ліків,



Що скоротили у бюджеті на 2020 рік / Інфографіка 24 каналу