Родственников освобожденного из плена защитника обяжут вернуть деньги, выплаченные за его гибель

Во время февральского обмена пленными домой вернулся защитник Назар Далецкий. Ранее его ошибочно считали погибшим и даже "похоронили", ведь ДНК-экспертиза подтвердила смерть. Государство выплатило родственникам погибшего 15 миллионов гривен, но теперь их придется вернуть.

Об этом, 10 февраля, на заседании сессии Львовского областного совета сообщил представитель омбудсмена на Львовщине Тарас Подворный.

Читайте также Был отправлен в Сибирь: из плена вернулся защитник Мариуполя Сергей Михайленко

Почему родственники бойца, вернувшегося из плена должны будут отдать деньги?

Назар Далецкий считался погибшим и был "похоронен" на Львовщине в 2023 году после проведения экспертизы ДНК. Семья получила выплату от государства, в размере 15 миллионов гривен.

Однако, он оказался живым и вернулся домой во время последнего обмена военнопленными. Поэтому Тарас Подворный заявил, что семья должна отдать средства.

Юридический момент, что семья должна вернуть средства, которые государство выплатило как одноразовую денежную помощь за смерть военного. Этот юридический прецедент будет решаться. Будут искать виновных, кто и каким образом ошибся, потому что мы понимаем, что экспертиза ДНК чрезвычайно точная,

– заявил он.

Также он считает, что для семьи самое большое счастье, что военный вернулся домой, а не средства, которые им выплатило государство.

Как сообщает ТСН, сейчас родные Назара Далецкого настаивают на эксгумации тела, чтобы неизвестный погибший герой смог вернуться домой.

Кто вернулся во время последнего обмена пленными?