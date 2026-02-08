Защитник готовится к операции и восстанавливается после ранений. Об этом сообщает "Украинская правда".
Что известно об освобожденном из плена Сергее Михайленко?
Сергей стал в ряды войска в 2019 году, присоединившись к подразделению "Азов". С первых дней полномасштабного вторжения он участвовал в обороне Мариуполя. Во время авиаудара получил осколочные ранения ног. Его телефон был уничтожен, из-за чего мужчина потерял связь с женой, которая находилась в окруженном городе.
16 мая 2022 года Сергей через товарища передал Тамаре, что получил приказ сдаться в плен. Он пережил теракт в Еленовке, после чего оккупанты незаконно удерживали его в Донецком СИЗО. Долгое время женщина не знала ни о состоянии мужа, ни о его местонахождении, пока не увидела его на видео в российских медиа. На записи Сергея заставили признаться в преступлениях, которых он не совершал.
Когда я посмотрела видео, я не могла поверить, что это мой Сергей. Его просто не узнать. Слышала, что он заикается. Подозреваю, что это последствия пыток. Я просто плакала весь день: казалось, что внутри меня умерла частичка души,
– вспомнила женщина.
В январе 2024 года российский суд незаконно назначил Сергею пожизненное заключение по сфабрикованным делам и этапировал его в колонию в Сибири. В этот период его жена не прекращала борьбу за освобождение мужа, в частности вместе с семьями других пленных посещала Ватикан.
"Она боролась за его возвращение как львица – без остановки, мужественно и самоотверженно. Жила только надеждой на их встречу на родной украинской земле. И она победила! Это настоящая история о большой любви, которая преодолевает все препятствия!" – написала адвокат Елена Прибиткова.
Что известно о других возвращенных пленных?
Назар Далецкий вернулся из российского плена после того, как считался погибшим на основе ДНК-экспертизы, и его семья похоронила обгоревшее тело, которое им передали.
Военный находился в плену с 2022 по 2026 год. Лишь летом 2025 года один из освобожденных из плена военных сообщил родным, что Назар жив и находится в плену. Затем это подтвердили еще двое военных.
Виктор Дмитренко, отец пятерых детей, вернулся из российского плена во второй раз 5 февраля.
29 августа 2014 года он попал во вражеский плен. На первый день полномасштабного вторжения России в Украину Виктор был в Мариуполе и развернул волонтерскую деятельность в городе. Его жена с детьми уехала из города, а 14 апреля стало известно, что Виктор снова в плену.