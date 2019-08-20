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      Съемки нового украинского фильма "Долина": какие события вошли в основу сюжета

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      В Киеве начали подготовку к съемкам историко-художественного фильма "Долина". Это психологическая драма о последних годах борьбы воинов Украинской повстанческой армии на Галичине. Сам сюжет фильма основан на ранее засекреченных документах, которые теперь уже в открытом доступе в архивах СБУ.

      Западная Украина 1949 года – последние годы борьбы воинов Украинской повстанческой армии. Именно этот трагический этап борьбы за украинскую государственность станет сюжетом фильма под названием – "Долина".

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      "Я хотел сделать художественный фильм о борьбе украинцев за свою независимость, в частности о событиях на Западной Украине 40-50-х годов. Этот фильм должен быть без пафоса и патетики. Я не люблю фильмы, где повстанец в одной руке держит пулемет, в другой миномет и косит своих врагов направо и налево. Нет таких людей", – пояснил сценарист Виталий Загоруйко.

      Віталій Загоруйко
      Виталий Загоруйко

      Сюжет фильма основан на реальных событиях. Главной будет история сотника Украинской повстанческой армии Петра Мельника.

      У него горячка и кошмар в тюремном карцере и он пытается из него сбежать. Он оказывается на свободе, но попадает в капкан и падает. Он просыпается после этого кошмара в больнице, прикованный наручниками к кровати, перед ним сидит НКВдешник, КГБшник и выдыхает дым ему в лицо,
      – рассказал актер Дмитрий Ярошенко.

      Роль того самого КГБшника сыграет Владимир Правосудов. Сам мужчина родом из Львовской области. В рядах Украинской повстанческой армии был и его дядя. В 2014 году Владимир тоже не смог остаться в стороне, тоже поехал защищать Украину от российской агрессии.

      Володимир Правосудов
      Владимир Правосудов

      Война – это прежде всего страх, ужас и потеря собратьев, поэтому к гражданской жизни ты относишься своеобразно. Много людей на войне черствеет,
      – заявил актер Владимир Правосудов.

      Авторы рассказали, что в фильме "Долина" не будет влиятельных исторических фигур и масштабных батальных сцен. Только судьбы и переживания людей, но увидят ли эту ленту украинцы, решать Госкино.

      Зйомки фільму
      Съемки фильма "Долина"

      Сейчас авторы только готовятся к получению гранта на финансирование фильма. В 2019 году бюджет Госкино составляет более полумиллиарда гривен. На 18 миллионов рассчитывают и авторы фильма "Долина".

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      Автор: Виктория Кутьина
      Теги: Украина – Россия Новости Украины Деньги Бюджет Кино
      Источник: 24 канал
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