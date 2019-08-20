15:43
20 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Флешмоб про секс з Лукашенком. Безпілотний катафалк у РФ
      Вєсті Кремля
      21:23, 19 серпня
      Вєсті. UA: Провальний майстер-клас від "Слуги народу". Донька Добкіна хоче в політику
      Вєсті.UA
      19:47, 19 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зйомки нового українського фільму "Долина": які події увійшли в основу сюжету

      257 Читать новость на русском

      А в Києві почали підготовку до зйомок історично-художнього фільму "Долина". Це психологічна драма про останні роки боротьби вояків Української повстанської армії на Галичині. Сам сюжет фільму заснований на раніше засекречених документах, які тепер вже відкриті в архівах СБУ.

      Західна Україна 1949 року – останні роки боротьби вояків Української повстанської армії. Саме цей найтрагічніший етап боротьби за українську державність стане сюжетом фільму під назвою – "Долина".

      Читайте також: Український фільм "Додому" можуть номінувати на Оскар: деталі

      "Я хотів зробити художній фільм про боротьбу українців за свою незалежність, зокрема про події на Західній Україні 40-50-х років. Цей фільм має бути без пафосу та патетики. Я не люблю фільми, де повстанець в одній руці тримає кулемет в іншій міномет і косить своїх ворогів на право і наліво. Немає таких людей", – пояснив сценарист Віталій Загоруйко.

      Віталій Загоруйко
      Віталій Загоруйко

      Сюжет фільму заснований на реальних подіях. Головною буде історія сотника Української повстанської армії Петра Мельника.

      В нього мара і кошмар в тюремному карцері й він намагається з нього втекти. Він опиняється на волі, але попадає в капкан і падає. Він прокидається після цього кошмару в лікарні, прикутий кайданами до ліжка і перед ним сидить НКВдист, КГБшник і видихає дим йому в лице,
      – розповів актор Дмитро Ярошенко.

      Роль того самого КГБшника зіграє Володимир Правосудов. Сам чоловік родом з Львівщини. У лавах Української повстанської армії був і його дядько. У 2014 році Володимир теж не зміг лишитись осторонь, то ж поїхав захищати Україну від російської агресії.

      Володимир Правосудов
      Володимир Правосудов

      Війна це перш за все страх, жахіття і втрата побратимів, тому якось до цивільного життя ти відносишся своєрідно. Багато людей на війні черствіє,
      – заявив актор Володимир Правосудов.

      Автори розповіли, що у фільмі Долина не буде впливових історичних постатей та масштабних батальних сцен. Лише долі та переживання людей, але чи побачать цю стрічку українці, вирішуватиме Держкіно.

      Зйомки фільму
      Знімання фільму "Долина"

      Наразі автори лише готуються до отримання гранту на фінансування фільму. У 2019 році бюджет Держкіно складає понад пів мільярда гривень. На 18 мільйонів розраховують і автори фільму "Долина".

      blog_ava
      Бомбардування Марсу дасть позитивний ефект, – експерт назвав причини такої ідеї Маска
      сьогодні
      4947
      Автор: Вікторія Кутьїна
      Теги: Новини України Україна – Росія Кіно Бюджет Гроші
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      сьогодні , 15:18 Дорогая энергонезависимость от России, или Серьезный вызовов перед новым правительством
      Юрій Бутусов 182
      Плохой план Путина, или Кто и почему создает мифы, что россияне скупят украинскую землю
      сьогодні , 12:30 Плохой план Путина, или Кто и почему создает мифы, что россияне скупят украинскую землю
      Сергій Фурса 464
      Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина
      сьогодні , 12:01 Неестественный прирост населения, или Как Зеленский потролил Путина
      СерпомПо 2069
      Зачем Маску бомбить Марс?
      сьогодні , 11:00 Зачем Маску бомбить Марс?
      Іван Яковина 1209
      Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?
      сьогодні , 10:00 Чому в Україні нон-фікшн поступово витісняє художню літературу?
      Під обкладинкою 1170
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук