Зйомки нового українського фільму "Долина": які події увійшли в основу сюжету

А в Києві почали підготовку до зйомок історично-художнього фільму "Долина". Це психологічна драма про останні роки боротьби вояків Української повстанської армії на Галичині. Сам сюжет фільму заснований на раніше засекречених документах, які тепер вже відкриті в архівах СБУ.

Західна Україна 1949 року – останні роки боротьби вояків Української повстанської армії. Саме цей найтрагічніший етап боротьби за українську державність стане сюжетом фільму під назвою – "Долина".

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"Я хотів зробити художній фільм про боротьбу українців за свою незалежність, зокрема про події на Західній Україні 40-50-х років. Цей фільм має бути без пафосу та патетики. Я не люблю фільми, де повстанець в одній руці тримає кулемет в іншій міномет і косить своїх ворогів на право і наліво. Немає таких людей", – пояснив сценарист Віталій Загоруйко.



Віталій Загоруйко

Сюжет фільму заснований на реальних подіях. Головною буде історія сотника Української повстанської армії Петра Мельника.

В нього мара і кошмар в тюремному карцері й він намагається з нього втекти. Він опиняється на волі, але попадає в капкан і падає. Він прокидається після цього кошмару в лікарні, прикутий кайданами до ліжка і перед ним сидить НКВдист, КГБшник і видихає дим йому в лице,

– розповів актор Дмитро Ярошенко.

Роль того самого КГБшника зіграє Володимир Правосудов. Сам чоловік родом з Львівщини. У лавах Української повстанської армії був і його дядько. У 2014 році Володимир теж не зміг лишитись осторонь, то ж поїхав захищати Україну від російської агресії.



Володимир Правосудов

Війна це перш за все страх, жахіття і втрата побратимів, тому якось до цивільного життя ти відносишся своєрідно. Багато людей на війні черствіє,

– заявив актор Володимир Правосудов.

Автори розповіли, що у фільмі Долина не буде впливових історичних постатей та масштабних батальних сцен. Лише долі та переживання людей, але чи побачать цю стрічку українці, вирішуватиме Держкіно.



Знімання фільму "Долина"

Наразі автори лише готуються до отримання гранту на фінансування фільму. У 2019 році бюджет Держкіно складає понад пів мільярда гривень. На 18 мільйонів розраховують і автори фільму "Долина".