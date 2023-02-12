Как только начался обстрел Бахмута, журналисты успели пройти до укрытия. Съемки репортажа они продолжили там.

Обратите внимание Тяжелее всего пехотинцам на передней линии, - пресс-офицер 93 бригады о ситуации в Бахмуте

Журналисты не пострадали

Команда немецкого издания спустилась в укрытие и продолжила там съемки репортажа, ведь в укрытии было немало жителей Бахмута, которые, несмотря на многочисленные обстрелы и ожесточенные бои, не покидают город. Большинство времени они проводят в подвалах, однако есть и те, кто выходит на улицу за покупками, в частности, за аккумуляторами, сжиженным газом или грелками.

У каждого свои причины не уезжать из города – кто-то не хочет покидать маломобильных родных, кто-то не хочет покидать домашних питомцев, а кто-то просто не хочет покидать дом.

Немецкие журналисты попали под обстрел в Бахмуте: смотрите видео

Какая ситуация в Бахмуте

На протяжении нескольких месяцев Бахмут является самой горячей точкой на линии фронта – россияне любой ценой пытаются захватить город. Каждый день там продолжаются ожесточенные бои.

Пресофицерша 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Ирина Рыбакова рассказала, что по состоянию на 12 февраля количество обстрелов Бахмута несколько уменьшилось, однако ожесточенные бои продолжаются. В частности, тяжелее всего сейчас пехотинцам, которые держат позиции за рекой, делая все для того, чтобы не пропустить врага в город. По словам Рыбаковой, именно пехотинцам нужны наши молитвы и поддержка, потому что они делают большое дело.

В то же время враг пытается обойти наши позиции и атаковать с других флангов. Пока что попытки провальные. Бахмут фактически в полуокружении, но наши воины продолжают давать отпор.