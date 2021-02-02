В Париже вышла из берегов река Сена. Причиной стали обильные дожди, которые шли в столице Франции на протяжении последних недель. И, как результат, уровень воды в Сене поднялся.

Источник: The Local France

Сена вышла из берегов и в соседних с Парижем регионах Франции. В столице же затопило многочисленные набережные, в частности в районах сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.

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Подробнее о стихии

В мэрии Парижа рассказали, что 1 февраля уровень воды в Сене поднялся до почти 4 метров. Правда, специалисты предупреждают, что пик паводка все еще не пройден. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в последующие дни в зависимости от дождей.

Из-за выхода Сены набережные в Париже затопило: смотрите видео

Из-за сложившейся ситуации уровень опасности для Парижа подняли до желтого. Он соответствует риску наводнения или быстрому подъема уровня воды, которые не наносит значительный ущерб, но требует особой бдительности.

Le niveau de la #seine augmente rapidement ce matin suite aux #pluies de la nuit et des jours derniers. Comme ici aux quais d’Orsay. Elle cote en ce moment à 3m56 (+3 a 5cm /heure). La #crue pourrait être modérée à forte ces prochains jours. #innondation #meteo pic.twitter.com/FvqMSQSBeh — Bastien DANIGO (@bastiendanigo) January 30, 2021

Кроме того, в целях безопасности уже несколько зон во французской столице перекрыты. В частности вблизи моста Бир-Хакейм, а также недалеко от сада Тюильри и Лебединого острова.

Паводок в Париже: смотрите видео

В то же время в городе убрали с набережных передвижные кафе, а также скамьи и мусорные баки. Жителям французской столицы, проживающим на баржах, посоветовали переставить свои транспортные средства в безопасное место.

Как в Париже Сена вийшлла из берегов: смотрите видео