Сена вышла из берегов и затопила часть Парижа: видео, фото
В Париже вышла из берегов река Сена. Причиной стали обильные дожди, которые шли в столице Франции на протяжении последних недель. И, как результат, уровень воды в Сене поднялся.
Источник: The Local France
Сена вышла из берегов и в соседних с Парижем регионах Франции. В столице же затопило многочисленные набережные, в частности в районах сада Тюильри, Лувра и музея Орсэ.
Обратите внимание Британию накрыло мощное наводнение: фото последствий непогоды
Подробнее о стихии
В мэрии Парижа рассказали, что 1 февраля уровень воды в Сене поднялся до почти 4 метров. Правда, специалисты предупреждают, что пик паводка все еще не пройден. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в последующие дни в зависимости от дождей.
Из-за выхода Сены набережные в Париже затопило: смотрите видео
Из-за сложившейся ситуации уровень опасности для Парижа подняли до желтого. Он соответствует риску наводнения или быстрому подъема уровня воды, которые не наносит значительный ущерб, но требует особой бдительности.
Кроме того, в целях безопасности уже несколько зон во французской столице перекрыты. В частности вблизи моста Бир-Хакейм, а также недалеко от сада Тюильри и Лебединого острова.
Паводок в Париже: смотрите видео
В то же время в городе убрали с набережных передвижные кафе, а также скамьи и мусорные баки. Жителям французской столицы, проживающим на баржах, посоветовали переставить свои транспортные средства в безопасное место.
Как в Париже Сена вийшлла из берегов: смотрите видео
Поделиться новостью