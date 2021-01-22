Британию накрыло мощное наводнение: фото последствий непогоды
На северо-западе Великобритании шторм Christoph спровоцировал сильное наводнение. Из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать сотни людей.
Как выглядят последствия наводнения в Британии
Британский регион затопило после шторма Christoph. Реки в районах городов Манчестер и Ливерпуль переполнены водой, сообщает The Guardian.
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Синоптики предупреждают, что на днях температура может снизиться до -10 градусов. Людей предостерегают быть осторожными, потому что на дорогах будет гололедица.
Последствия непогоды: Фото News.sky, твиттер Stephen Carrigan
Что известно о наводнении в Британии
- Из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать сотни людей.
- Наводнения парализовали движение транспорта, без электроэнергии остались тысячи семей.
- Есть жертва стихии – из реки Кардиффи вытащили тело мужчины.
- На месте наводнений побывал британский премьер Борис Джонсон.
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