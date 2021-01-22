На северо-западе Великобритании шторм Christoph спровоцировал сильное наводнение. Из-за повышения уровня воды пришлось эвакуировать сотни людей.

Как выглядят последствия наводнения в Британии

Британский регион затопило после шторма Christoph. Реки в районах городов Манчестер и Ливерпуль переполнены водой, сообщает The Guardian.

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Синоптики предупреждают, что на днях температура может снизиться до -10 градусов. Людей предостерегают быть осторожными, потому что на дорогах будет гололедица.

Последствия непогоды: Фото News.sky, твиттер Stephen Carrigan

Что известно о наводнении в Британии