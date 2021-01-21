В Великобритании ураган Кристоф вызвал многочисленные наводнения. В районах Манчестера эвакуировали жителей более 2000 домов. Ситуация может ухудшиться, потому что осадки не прекращаются.

Агентство по охране окружающей среды выдало строгие предупреждения о наводнениях с угрозой для жизни в районах Дидсбери и Нортенден. Об этом сообщает ВВС.

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Затопление в Манчестере

Наводнения парализовали движение транспорта, без электроэнергии остались тысячи домохозяйств. В районе Большого Манчестера под угрозой оказались до 3000 объектов недвижимости.

Несмотря на то, что в стране существуют ограничения из-за коронавируса, премьер-министр Борис Джонсон призвал людей не оставаться в своих домах, если им скажут эвакуироваться.

Если вам говорят покинуть свой дом, вы должны это сделать. Люди могут подумать, что это второстепенная проблема, по меркам предыдущего наводнения, но никогда не недооценивайте страдания, которые наводнения могут нанести людям,

– подчеркнул политик.

Господин Джонсон добавил, что ситуация может ухудшиться, поскольку осадки не прекращаются.

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Какая ситуация в других частях Англии