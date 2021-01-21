У Великій Британії буревій Крістоф спричинив численні повені. У районах Манчестера евакуювали мешканців понад 2000 будинків. Ситуація може погіршитися, бо опади не припиняються.

Агентство з охорони навколишнього середовища видало суворі попередження про повені із загрозою для життя у районах Дідсбері та Нортенден. Про це повідомляє ВВС.

Читайте також Аномальні снігопади в Іспанії: Мадрид оголосили зоною лиха – вражаюче відео

Затоплення у Манчестері

Повені паралізували рух транспорту, без електроенергії залишилися тисячі домогосподарств. У районі Великого Манчестера під загрозою опинилися до 3000 об'єктів нерухомості.

Попри те, що в країні існують обмеження через коронавірус, прем’єр-міністр Борис Джонсон закликав людей не залишатися у своїх будинках, якщо їм скажуть евакуюватися.

Якщо вам кажуть залишити свій дім, ви повинні це зробити. Люди можуть подумати, що це другорядна проблема, за мірками попередньої повені, але ніколи не недооцінюйте страждання, які повені можуть завдати людям,

– наголосив політик.

Пан Джонсон додав, що ситуація може погіршитися, оскільки опади не припиняються.

Шторм Крістоф спричинив повені у Великій Британії: відео ВВС

Яка ситуація в інших частинах Англії