Аномальні снігопади в Іспанії: Мадрид оголосили зоною лиха – вражаюче відео
Влада Іспанії оголосила території, які постраждали від шторму Філомена, зонами катастрофічного лиха. Зокрема, туди потрапила й іспанська столиця – Мадрид.
Які ще міста стали зоною лиха
Такий самий статус отримали міста в автономних спільнотах Астурія, Кастилія та Леон, Кастилія-Ла-Манча, Андалусія, Арагон, Ріоха й Наварра. Про це заявила представниця уряду Марія Хесус Монтеро, інформує Ara.cat.
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Мешканці вказаних районів зможуть отримати допомогу і компенсацію в залежності від обсягу шкоди, яку заподіяла негода.
Іспанію засипало снігом: відео Nevada en Madrid
Що відомо про буревій в Іспанії
- Шторм Філомена спричинив сильні снігопади.
- У суботу в Мадриді випало 20-30 сантиметрів снігу, що є максимальним показником з 1971 року.
- Через завдані збитки негодо влада Мадриду звернулася до уряду, щоб столицю Іспанії оголосили зоною лиха.
- Внаслідок негоди загинули 4 людини.
- Через снігопади зупинився рух поїздів, припинили авіапольоти, закрили аеропорти Мадрида і певні ділянки кільцевої дороги у столиці.
- Незважаючи на те, що снігопади вже припинилися, наслідки шторму Філомена ще не усунули.
- За прогнозами синоптиків, до Мадриду наближається хвиля сильних дощів з атлантичних штормів.
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