Влада Іспанії оголосила території, які постраждали від шторму Філомена, зонами катастрофічного лиха. Зокрема, туди потрапила й іспанська столиця – Мадрид.

Які ще міста стали зоною лиха

Такий самий статус отримали міста в автономних спільнотах Астурія, Кастилія та Леон, Кастилія-Ла-Манча, Андалусія, Арагон, Ріоха й Наварра. Про це заявила представниця уряду Марія Хесус Монтеро, інформує Ara.cat.

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Мешканці вказаних районів зможуть отримати допомогу і компенсацію в залежності від обсягу шкоди, яку заподіяла негода.

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