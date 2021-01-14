Місцева влада Мадриду підрахувала збитки, які завдав місту ураган "Філомена". Через це керівництво іспанської столиці просить уряд оголосити Мадрид зоною катастрофи. У такому разі постраждале місто отримає фінансову допомогу.

Суму збитків не називають

Попередня сума збитків від снігопадів сягнула сотні мільйонів євро. Однак точну цифру наразі не називають. Про це повідомляє El Paris.

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У 70 мільйонів оцінили лише збитки, які спричинив шторм у столичному секторі громадського харчування. Рахунок "Філомени" в Мадриді буде високим. Він перевищить кілька сотень мільйонів євро,

– сказав мер столиці Хосе Луїс Мартінес-Алмейда.

За його словами збитки від урагану дуже різні:

пошкодження приватної власності;

витрати, які понесли адміністрації на очищення доріг та тротуарів

витрати на оцінку збитків. За словами мера, тільки огляд дерев у столиці коштуватиме 15 мільйонів євро.

Натомість оголошення території зоною катастрофи передбачатиме фінансову допомогу, компенсацію постраждалим адміністраціям, гарантії та зниження податків, а також можливі звільнення від сплати внесків на соціальне страхування.

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"Процедура оголошення району чи муніципалітету зоною катастрофи є лише адміністративною, вона не повинна відхилятися від того, що є важливим, від того, що є терміновим, тобто відновлення нормальної ситуації для громадян", – наголосив віцепрезидент регіону Ігнасіо Агуадо.

Він додав, що погоджується з вимогою Мадриду і сприятиме тому, аби місто оголосили зоною катастрофи.

До речі, Європейське космічне агентство за допомогою двох супутників показало, як виглядають засніжені Піренейський півострів і Мадрид. Фото зробили 12 січня. Тобто через 4 дні після того, як у місто прийшла негода.



Засніжена Іспанія з космосу / Фото ESA

Зверніть увагу! Сильні снігопади в Іспанії розпочалися ще 8 січня. До боротьби з наслідками негоди залучали армію. Відомо про щонайменше 4 загиблих.