В Іспанії продовжує вирувати шторм Філомена, що спричинив найбільші за пів століття снігопади у країні. Його жертвами вже стали щонайменше 2 людей.

Негода вирує в Іспанії від вечора 8 січня. З тих пір шторм залишив у сніжній пастці на дорогах сотні жителів країни. Так, у Малазі заблокована у власному авто жінка померла. Про це пише El Pais.

Актуально Мадрид накрили найбільші снігопади століття: робота аеропорту паралізована – фото, відео

Також від переохолодження у Сарагосі помер безхатько.

Напруженою залишається ситуація в іспанській столиці – Мадриді. Там зупинився громадський транспорт, аеропорт від 22:00 8 січня не працює, припинили курсування потяги.

Сніговий шторм Філомена накрив Іспанію / Фото з соцмереж, AP, EPA

Мадрид буквально засипаний снігом. На вулицях іспанської столиці навіть бачили упряж із санями та собаками, а також – лижників. А на площі Кальяо люди влаштували ігри у сніжки.

Упряж із собаками на вулицях Мадрида: відео

Тим часом на кількох автострадах у сніговій пастці залишаються люди. Для їх порятунку вже залучили армію.

Влада країни закликає громадян уникати поїздок найближчим часом та виконувати вказівки екстрених служб.

Яка ситуація в аеропорту Мадрида

В аеропорту Мадрид-Барахас все ще йде сніг. Через це летовище досі не працює. Напередодні було скасовано 27 рейсів, ще 26 перенаправлені в альтернативні аеропорти: у Валенсії, Барселоні, Аліканте, Більбао.

В аеропорту повідомляють, що співробітники продовжують роботи з прибирання снігу, але через кілька хвилин після очищення сніг знову покриває рульові доріжки.