В Испании продолжает бушевать шторм Филомена, вызвавший наибольшие за пол века снегопады в стране. Его жертвами уже стали не менее 2 человек.

Непогода бушует в Испании с вечера 8 января. С тех пор шторм оставил в снежной ловушке на дорогах сотни жителей страны. Так, в Малаге заблокированная в собственном авто женщина скончалась. Об этом пишет El Pais.

Актуально Мадрид накрыли крупнейшие снегопады века: работа аэропорта парализована – фото, видео

Также от переохлаждения в Сарагосе умер бездомный.

Напряженной остается ситуация в испанской столице – Мадриде. Там остановился общественный транспорт, аэропорт от 22:00 8 января не работает, прекратили курсирование поезда.

Снежный шторм Филомена накрыл Испанию / Фото из соцсетей, AP, EPA

Мадрид буквально засыпан снегом. На улицах испанской столицы даже видели упряжь с санями и собаками, а также лыжников. А на площади Кальяо люди устроили игры в снежки.

Упряжь с собаками на улицах Мадрида: видео

Тем временем на нескольких автострадах в снежной ловушке остаются люди. Для их спасения уже привлекли армию.

Власти страны призывают граждан избегать поездок в ближайшее время и выполнять указания экстренных служб.

Какова ситуация в аэропорту Мадрида

В аэропорту Мадрид-Барахас все еще идет снег. Из-за этого аэродром до сих пор не работает. Накануне было отменено 27 рейсов, еще 26 перенаправлены в другие аэропорты: в Валенсии, Барселоне, Аликанте, Бильбао.

В аэропорту сообщают, что сотрудники продолжают работы по уборке снега, но через несколько минут после очистки снег вновь покрывает рулежные дорожки.