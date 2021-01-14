Местные власти Мадрида подсчитали убытки, которые нанес городу ураган "Филомена". Поэтому руководство испанской столицы просит правительство объявить Мадрид зоной катастрофы. В таком случае пострадавший город получит финансовую помощь.

Сумму убытков не называют

Предварительная сумма убытков от снегопадов достигла сотни миллионов евро. Однако точную цифру пока не называют. Об этом сообщает El Paris.

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В 70 миллионов оценили лишь убытки, которые вызвал шторм в столичном секторе общественного питания. Счет "Филомены" в Мадриде будет высоким. Он превысит несколько сотен миллионов евро,

– сказал мэр столицы Хосе Луис Мартинес-Алмейда.

По его словам убытки от урагана очень разные:

повреждения частной собственности;

расходы, которые понесли администрации на очистку дорог и тротуаров

расходы на оценку ущерба. По словам мэра, только обзор деревьев в столице будет стоить 15 миллионов евро.

Зато объявление территории зоной катастрофы будет предусматривать финансовую помощь, компенсацию пострадавшим администрациям, гарантии и снижение налогов, а также возможные освобождения от уплаты взносов на социальное страхование.

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"Процедура объявления района или муниципалитета зоной катастрофы является только административной, она не должна отклоняться от того, что важно, от того, что является срочным, то есть восстановления нормальной ситуации для граждан", – подчеркнул вице-президент региона Игнасио Агуадо.

Он добавил, что согласен с требованием Мадрида и будет способствовать тому, чтобы город объявили зоной катастрофы.

Кстати, Европейское космическое агентство с помощью двух спутников показало, как выглядит заснеженные Пиренейский полуостров и Мадрид. Фото сделали 12 января. То есть через 4 дня после того, как в город пришла непогода.



Заснеженная Испания из космоса / Фото ESA

Обратите внимание! Сильные снегопады в Испании начались еще 8 января. К борьбе с последствиями непогоды привлекали армию. Известно по меньшей мере о 4 погибших.