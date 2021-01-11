Поліція розігнала людей в Мадриді, які влаштували масову гру у сніжки. Правоохоронцям довелося втрутитися через порушення місцевими жителями карантинних обмежень.

Масова гра у сніжки в Мадриді

Люди вийшли на вулиці після того, як столицю Іспанії накрив найпотужніший снігопад від початку століття. Про це повідомляє 20 minutos.

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Снігові бої жителі Мадрида влаштували на площі Кальяо. Сотні людей масово гралися у сніжки. А коли снігу на землі вже не залишилося, у рух пішли меблі – іспанці рвали та викидали їх.

Крім того, люди не дотримувалися карантинних обмежень. Тому перервати гру в сніжки довелося поліцейським.

У Мадриді влаштували масову гру в сніжки

#Filomena | Nueva "batalla" espontánea de bolas de nieve en la Plaza del Callao, en pleno centro de Madrid



Lo acaba de presenciar nuestro compañero @DavidVidueirohttps://t.co/PqKJQIG0Z2 pic.twitter.com/6FtTvVjG2U — Radio 5 (@radio5_rne) January 9, 2021

Guerra de bolas de nieve en plena Gran Vía #Filomenamadrid #Madrid pic.twitter.com/R6Dg37QNdD — María Jesús Prada (@Chuzac) January 9, 2021

Снігопади в Іспанії: коротко