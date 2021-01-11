У Мадриді люди влаштували масову гру в сніжки: втрутилася поліція – відео
Поліція розігнала людей в Мадриді, які влаштували масову гру у сніжки. Правоохоронцям довелося втрутитися через порушення місцевими жителями карантинних обмежень.
Масова гра у сніжки в Мадриді
Люди вийшли на вулиці після того, як столицю Іспанії накрив найпотужніший снігопад від початку століття. Про це повідомляє 20 minutos.
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Снігові бої жителі Мадрида влаштували на площі Кальяо. Сотні людей масово гралися у сніжки. А коли снігу на землі вже не залишилося, у рух пішли меблі – іспанці рвали та викидали їх.
Крім того, люди не дотримувалися карантинних обмежень. Тому перервати гру в сніжки довелося поліцейським.
У Мадриді влаштували масову гру в сніжки
Снігопади в Іспанії: коротко
- Шторм Філомена приніс 8 січня у столицю Іспанії потужні снігопади.
- Його жертвами стали щонайменше 4 людей.
- У столиці Іспанії не працював аеропорт, не курсували потяги. Крім того, закрили університети та школи
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