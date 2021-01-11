В Мадриде люди устроили массовую игру в снежки: вмешалась полиция – видео
Полиция разогнала людей в Мадриде, устроивших массовую игру в снежки. Правоохранителям пришлось вмешаться из-за нарушений местными жителями карантинных ограничений.
Массовая игра в снежки в Мадриде
Люди вышли на улицы после того, как столицу Испании накрыл самый мощный снегопад с начала века. Об этом сообщает 20 minutos.
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Снежные бои жители Мадрида устроили на площади Кальяо. Сотни людей вышли массово играть в снежки. А когда снега на земле уже не осталось, в ход пошла мебель – испанцы рвали и выбрасывали ее.
Кроме того, люди не соблюдали карантинных ограничений. Поэтому прервать игру в снежки пришлось полицейским.
В Мадриде устроили массовую игру в снежки
Снегопады в Испании: коротко
- Шторм Филомена принес 8 января в столицу Испании мощные снегопады.
- Его жертвами стали не менее 4 человек.
- В столице Испании не работал аэропорт, не ходили поезда. Кроме того, закрыли университеты и школы.
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