Полиция разогнала людей в Мадриде, устроивших массовую игру в снежки. Правоохранителям пришлось вмешаться из-за нарушений местными жителями карантинных ограничений.

Массовая игра в снежки в Мадриде

Люди вышли на улицы после того, как столицу Испании накрыл самый мощный снегопад с начала века. Об этом сообщает 20 minutos.

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Снежные бои жители Мадрида устроили на площади Кальяо. Сотни людей вышли массово играть в снежки. А когда снега на земле уже не осталось, в ход пошла мебель – испанцы рвали и выбрасывали ее.

Кроме того, люди не соблюдали карантинных ограничений. Поэтому прервать игру в снежки пришлось полицейским.

В Мадриде устроили массовую игру в снежки

#Filomena | Nueva "batalla" espontánea de bolas de nieve en la Plaza del Callao, en pleno centro de Madrid



Lo acaba de presenciar nuestro compañero @DavidVidueirohttps://t.co/PqKJQIG0Z2 pic.twitter.com/6FtTvVjG2U — Radio 5 (@radio5_rne) January 9, 2021

Guerra de bolas de nieve en plena Gran Vía #Filomenamadrid #Madrid pic.twitter.com/R6Dg37QNdD — María Jesús Prada (@Chuzac) January 9, 2021

Снегопады в Испании: коротко