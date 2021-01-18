У Швейцарії 18 січня зійшла лавина на гірськолижному курорті Верб'є. Під сніговими завалами опинилися 10 лижників. Трагедія забрала життя однієї людини.

Загиблий був громадянином Великої Британії. Ще одна людина зазнала тяжких поранень. Про це повідомляє пресслужба кантональної поліції.

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Правоохоронці наголосили, що сходження лавини відбулося за межами лижної траси. Внаслідок сходження потужної лавини, лижників завалило снігом.

Рятувальники на вертольотах перебувають на місці події і намагаються віднайти завалених людей. Крім цього, лижників шукають і за допомогою спеціальних собак.

Одна людина загинула на місці внаслідок отриманих травм. Іншого чоловіка доправили в лікарню. Він перебуває у важкому стані.

Відомо, що прокуратура розпочала кримінальну справу за фактом інциденту.

Останні випадки сходження лавин: що відомо

У Росії від сходження лавини 18 січня постраждав відомий курорт у районі гірського хребта Домбай. Відомо про одного загиблого. В епіцентрі стихії опинилися туристи, які саме каталися на гірськолижній трасі.

8 січня на гірськолижному курорті у російському Норильську зійшла лавина. Снігом завалило прилеглі будинки. У результаті загинули 3 людей, зокрема дитина. Через сходження лавини розпочала перевірку прокуратура Красноярського краю.



Як діяти під час сходження лавини / Інфографіка 24 каналу