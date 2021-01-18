В Швейцарии 18 января сошла лавина на горнолыжном курорте Вербье. Под снежными завалами оказались 10 лыжников. Трагедия унесла жизнь одного человека.

Погибший был гражданином Великобритании. Еще один человек получил тяжелые ранения. Об этом сообщает пресс-служба кантональной полиции.

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Правоохранители отметили, что сход лавины произошел за пределами лыжной трассы. В результате схода мощной лавины, лыжников завалило снегом.

Спасатели на вертолетах находятся на месте происшествия и пытаются найти засыпанных людей. Кроме этого, лыжников ищут и с помощью специальных собак.

Один человек погиб на месте в результате полученных травм. Другого мужчину доставили в больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Известно, что прокуратура начала уголовное дело по факту инцидента.

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В России от схода лавины 18 января пострадал известный курорт в районе горного хребта Домбай. Известно об одном погибшем. В эпицентре стихии оказались туристы, которые как раз катались по горнолыжной трассе.

8 января на горнолыжном курорте в российском Норильске сошла лавина. Снегом завалило близлежащие дома. В результате погибли 3 человека, в том числе ребенок. Из-за схода лавины начала проверку прокуратура Красноярского края.



Как действовать во время схода лавины / Инфографика 24 канала