Внаслідок сходження снігової лавини 18 січня на російському курорті Домбай загинула 1 людина. Однак рятувальні роботи станом на 16:30 ще тривають, тож кількість жертв може зрости.

Загалом 170 рятувальників та волонтерів шукають постраждалих. Про це повідомляє РБК.

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Що відомо про жертв та постраждалих

За попередньою інформацією ЗМІ, рятувальники дістали з-під снігових завалів 6 людей. Загалом же у сніговій пастці могли опинитися до 20 людей, серед них – діти.

Як зазначили в інформаційному агентстві, лавина забрала життя 1 людини. Ще щонайменше 8 людей звернулися за допомогою до медиків.

Сходження лавини на російському курорті

18 січня у російському селищі Домбай на горі Мусса-Ачитара снігова лавина накрила гірськолижну трасу. Під снігом опинилися 2 пункти прокату гірськолижного спорядження. Також стихія пошкодила кафе.

Під снігом опинилися 2 пункти прокату гірськолижного спорядження. Також стихія пошкодила кафе. За попередньою інформацією, лавина могла зійти після сейсмічного впливу від іншого лавини, спущеною примусово в іншому вогнищі.

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