Сход лавины на российском курорте Домбай: что известно о жертвах и пострадавших
В результате схода снежной лавины 18 января на российском курорте Домбай погиб 1 человек. Однако спасательные работы по состоянию на 16: 30 еще продолжаются, поэтому количество жертв может возрасти.
Всего 170 спасателей и волонтеров ищут пострадавших. Об этом сообщает РБК.
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Что известно о жертвах и пострадавших
По предварительной информации СМИ, спасатели достали из-под снежных завалов 6 человек. Всего же в снежной ловушке могли оказаться до 20 человек, среди них – дети.
Как отметили в информационном агентстве, лавина унесла жизнь 1 человека. Еще по меньшей мере 8 человек обратились за помощью к медикам.
Сход лавины на российском курорте
- 18 января в российском поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. Под снегом оказались 2 пункта проката горнолыжного снаряжения. Также стихия повредила кафе.
- По предварительной информации, лавина могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге.
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