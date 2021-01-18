В результате схода снежной лавины 18 января на российском курорте Домбай погиб 1 человек. Однако спасательные работы по состоянию на 16: 30 еще продолжаются, поэтому количество жертв может возрасти.

Всего 170 спасателей и волонтеров ищут пострадавших. Об этом сообщает РБК.

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Что известно о жертвах и пострадавших

По предварительной информации СМИ, спасатели достали из-под снежных завалов 6 человек. Всего же в снежной ловушке могли оказаться до 20 человек, среди них – дети.

Как отметили в информационном агентстве, лавина унесла жизнь 1 человека. Еще по меньшей мере 8 человек обратились за помощью к медикам.

Сход лавины на российском курорте

18 января в российском поселке Домбай на горе Мусса-Ачитара снежная лавина накрыла горнолыжную трассу. Под снегом оказались 2 пункта проката горнолыжного снаряжения. Также стихия повредила кафе.

По предварительной информации, лавина могла сойти после сейсмического воздействия от другой лавины, спущенной принудительно в другом очаге.

Что происходит в поселке Домбай: смотрите видео с телеграмм-каналов Baza, Mash