Власть Испании снова объявила территории, пострадавшие от шторма Филомена, зонами катастрофического бедствия. В частности, туда попала и испанская столица – Мадрид.

Какие еще города стали зоной бедствия

Такой же статус получили города в автономных сообществах Астурия, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон, Риоха и Наварра. Об этом заявила представительница правительства Мария Хесус Монтеро, информирует Ara.cat.

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Жители указанных районов смогут получить помощь и компенсацию в зависимости от объема вреда, который нанесла непогода.

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