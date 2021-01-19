Аномальные снегопады в Испании: Мадрид снова объявили зоной бедствия – впечатляющее видео
Власть Испании снова объявила территории, пострадавшие от шторма Филомена, зонами катастрофического бедствия. В частности, туда попала и испанская столица – Мадрид.
Какие еще города стали зоной бедствия
Такой же статус получили города в автономных сообществах Астурия, Кастилия и Леон, Кастилия-Ла-Манча, Андалусия, Арагон, Риоха и Наварра. Об этом заявила представительница правительства Мария Хесус Монтеро, информирует Ara.cat.
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Жители указанных районов смогут получить помощь и компенсацию в зависимости от объема вреда, который нанесла непогода.
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Что известно об урагане в Испании
- Шторм Филомена вызвал сильные снегопады.
- В субботу в Мадриде выпало 20-30 сантиметров снега, что является максимальным показателем с 1971 года.
- Из-за причиненных непогодой убытков власть Мадрида обратилась к правительству, чтобы столицу Испании объявили зоной бедствия.
- В результате непогоды погибли 4 человека.
- Из-за снегопадов остановилось движение поездов, прекратили авиаполеты, закрыли аэропорты Мадрида и определенные участки кольцевой дороги в столице.
- Несмотря на то, что снегопады уже прекратились, последствия шторма Филомена еще не устранили.
- По прогнозам синоптиков, к Мадриду приближается волна сильных дождей из атлантических штормов.
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