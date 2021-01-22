Британію накрила потужна повінь: фото наслідків негоди
На північному заході Великої Британії шторм Christoph спровокував сильну повінь. Через підвищення рівня води довелося евакуювати сотні людей.
Як виглядають наслідки повені у Британії
Британський регіон затопило після шторму Christoph. Річки в районах міст Манчестер та Ліверпуль переповнені водою, повідомляє The Guardian.
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Синоптики попереджають, що днями температура може знизитися до -10 градусів. Людей застерігають бути обережними, бо на дорогах буде ожеледиця.
Наслідки негоди: Фото News.sky, твіттер Stephen Carrigan
Що відомо про повінь у Британії
- Через підвищення рівня води довелося евакуювати сотні людей.
- Повені паралізували рух транспорту, без електроенергії залишилися тисячі сімей.
- Є жертва стихії – з річки Кардіффі витягли тіло чоловіка.
- На місці повеней побував британський прем'єр Борис Джонсон.
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