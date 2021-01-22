На північному заході Великої Британії шторм Christoph спровокував сильну повінь. Через підвищення рівня води довелося евакуювати сотні людей.

Як виглядають наслідки повені у Британії

Британський регіон затопило після шторму Christoph. Річки в районах міст Манчестер та Ліверпуль переповнені водою, повідомляє The Guardian.

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Синоптики попереджають, що днями температура може знизитися до -10 градусів. Людей застерігають бути обережними, бо на дорогах буде ожеледиця.

Наслідки негоди: Фото News.sky, твіттер Stephen Carrigan

Що відомо про повінь у Британії