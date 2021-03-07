Сенат США 6 марта поддержал предложенный президентом Байденом пакет мер поддержки экономики в условиях пандемии. Речь о 1,9 триллиона долларов. Однако это решение еще не окончательное.

Дело в том, что сенаторы внесли несколько существенных поправок в документ. Теперь его должна повторно рассматривать нижняя палата Конгресса – Палата представителей, а там эти правки не всем понравятся.

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Антикризисный пакет Байдена

Как голосуют за документ

Всего на поддержку американцев в борьбе с пандемией (особенно в отношении ее экономических последствий) Джо Байден предложил выделить 1,9 триллиона долларов. Об этом он заявил еще в январе 2021, сразу после инаугурации.

Палата представителей Конгресса поддержала документ в конце февраля и направила его в Сенат. Там 6 марта 50 сенаторов проголосовали за пакет, а 49 – против.

Финальное голосование состоится снова в Палате представителей (скорее всего, через неделю). Но поскольку сенаторы несколько изменили документ Байдена, возник риск, что последнее голосование по нему гладко не пройдет.

Что не так с проектом

А все потому, что между республиканцами, правоориентированными демократами и левым крылом Демпартии есть существенные различия в понимании того, сколько именно денег и на какие цели будут выдавать.

Часть депутатов думают, что много денег уйдут не туда, где действительно нужны, и не на направления, связанные с пандемией.

Другие опасаются, что 1,9 триллиона – это в принципе слишком много, и может привести к перегреву экономики.

Сам Байден же после голосования в Сенате в который раз подчеркнул, что в его пакете все "призвано ослабить страдания, удовлетворить насущные потребности нации и улучшить позиции" Соединенных Штатов Америки.

Что предусматривает антикризисный бюджет

В общем этих 1,9 триллиона долларов должны пойти на:

Развертывание национальной программы вакцинации и тестирования (не менее 60 миллиардов),

Безопасное открытие школ (всего на образование – более 170 миллиардов долларов),

Поддержку малого бизнеса (например, на рестораны и бары – 25 миллиардов долларов),

Еженедельную федеральную надбавку по безработице в 300 – 400 долларов,

И на помощь на ребенка семьям в 3600 долларов (к этому – еще и налоговые льготы),

А также 1400 долларов для одиночек или 2800 для супругов, если их доходы не превышают 70 и 150 тысяч долларов в год соответственно,

Отдельную помощь получат и семьи, не способные платить аренду жилья и коммунальные услуги (таким выделят 30 миллиардов долларов).