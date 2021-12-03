Как происходило голосование
Продолжение финансирования поддержали 69 сенаторов. В то же время 28 выступили против.
Важно В США планируют начать срочную кампанию по вакцинации: почему такая спешка
Финансирование федерального правительства продолжили на фоне пандемии COVID-19, очередного всплеска заболеваемости и опасений по поводу нового штамма Омикрон.
Кстати, группа республиканцев-консерваторов была против такого решения. Все из-за распоряжения Джо Байдена об обязательной вакцинации против COVID-19.
Правительство приближается к верхней границе заимствований
Федеральное правительство приближается к достижению верхнего предела заимствований в 28,9 триллионов долларов. По оценкам Министерства финансов, достичь этого предела могут уже к 15 декабря.
Неспособность продлить действующее положение или поднять верхнюю границу заимствований вовремя могут повлечь за собой правительственный дефолт, угрожающий экономической катастрофой.
Что известно об угрозе дефолта в США
- 4 октября Байден заявил, что в Штатах может произойти дефолт, если Конгресс США не согласует поднятие потолка госдолга.
- Соответствующая ситуация поставит под угрозу статус доллара как мировой резервной валюты. Президент призвал республиканцев прекратить "играть в российскую рулетку" с американской экономикой.
- Сам Байден не может гарантировать, что дефолта США по долговым обязательствам не произойдет.