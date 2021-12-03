Як відбувалося голосування
Продовження фінансування підтримали 69 сенаторів. Водночас 28 – виступили проти.
Важливо У США планують розпочати термінову кампанію з вакцинації: чому такий поспіх
Фінансування федерального уряду продовжили на тлі пандемії COVID-19, чергового сплеску захворюваності та побоювань з приводу появи нового штаму Омікрон.
До речі, група республіканців-консерваторів була проти такого рішення. Все через розпорядження Джо Байдена про обов'язкову вакцинацію проти COVID-19.
Уряд наближається до верхньої межі запозичень
Федеральний уряд наближається до досягнення верхньої межі запозичень у 28,9 трильйона доларів. За оцінками Міністерства фінансів, досягнути цієї межі можуть вже до 15 грудня.
Нездатність продовжити чинне становище або підняти верхню межу запозичень вчасно можуть спричинити урядовий дефолт, що загрожує економічною катастрофою.
Що відомо про загрозу дефолту у США
- 4 жовтня Байден заявив, що у Штатах може статися дефолт, якщо Конгрес США не узгодить підняття стелі державного боргу.
- Відповідна ситуація поставить під загрозу статус долара як світової резервної валюти. Президент закликав республіканці припинити "грати в російську рулетку" з американською економікою.
- Сам Байден не може гарантувати того, що дефолту США за борговими зобов'язаннями не відбудеться.