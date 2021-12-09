Если же работники не прививаются, мандат предусматривал обязательное еженедельное тестирование на коронавирус. За аннулирование требования Байдена проголосовали 52 сенатора.

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Судьи пока приостановили исполнение мандата. Теперь документ поступит в Палату представителей. В то же время СМИ предполагают, что требование останется действующим.

Решение Сената вызвало в США неоднозначную реакцию.

Позиция ООН касаемо обязательной вакцинации

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что любые требования к вакцинации должны отвечать сразу 4 принципам:

законности;

необходимости;

пропорциональности;

недискриминации.

В ООН подчеркнули: каждая страна, которая вводит обязательную вакцинацию против COVID-19, должна гарантировать своим гражданам соблюдение прав человека.

Смертность от COVID-19 возросла

По состоянию на 8 декабря в ВОЗ заявили, что в течение последней недели количество смертей от коронавируса возросло. Жуткий показатель вырос сразу на 10%.

По состоянию на 5 декабря коронавирус в мире унес 5,2 миллиона жизней.

В ВОЗ подчеркнули, что вакцинация должна продолжаться.

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