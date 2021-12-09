Если же работники не прививаются, мандат предусматривал обязательное еженедельное тестирование на коронавирус. За аннулирование требования Байдена проголосовали 52 сенатора.
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Судьи пока приостановили исполнение мандата. Теперь документ поступит в Палату представителей. В то же время СМИ предполагают, что требование останется действующим.
Решение Сената вызвало в США неоднозначную реакцию.
Позиция ООН касаемо обязательной вакцинации
Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет отметила, что любые требования к вакцинации должны отвечать сразу 4 принципам:
- законности;
- необходимости;
- пропорциональности;
- недискриминации.
В ООН подчеркнули: каждая страна, которая вводит обязательную вакцинацию против COVID-19, должна гарантировать своим гражданам соблюдение прав человека.
Смертность от COVID-19 возросла
- По состоянию на 8 декабря в ВОЗ заявили, что в течение последней недели количество смертей от коронавируса возросло. Жуткий показатель вырос сразу на 10%.
- По состоянию на 5 декабря коронавирус в мире унес 5,2 миллиона жизней.
- В ВОЗ подчеркнули, что вакцинация должна продолжаться.
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