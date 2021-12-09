Якщо ж працівники не щеплюються, мандат передбачав обов'язкове щотижневе тестування на коронавірус. За анулювання вимоги Байдена проголосували 52 сенатори.

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Судді наразі призупинили виконання мандату. Тепер документ надійде до Палати представників. Водночас ЗМІ припускають, що вимога залишиться чинною.

Рішення Сенату викликало у США неоднозначну реакцію.

Позиція ООН щодо обов'язкової вакцинації

Верховна комісарка ООН з прав людини Мішель Бачелет зауважила, що будь-які вимоги до вакцинації повинні відповідати відразу 4 принципам:

законності;

необхідності;

пропорційності;

недискримінації.

В ООН наголосили: кожна країна, яка запроваджує обов'язкову вакцинацію проти COVID-19, має гарантувати своїм громадянам дотримання прав людини.

Смертність від COVID-19 зросла

Станом на 8 грудня у ВООЗ заявили, що упродовж останнього тижня кількість смертей від коронавірусу зросла. Моторошний показник зріс відразу на 10%.

Станом на 5 грудня коронавірус у світі забрав 5,2 мільйона життів.

У ВООЗ наголосили, що вакцинація має тривати.

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