В частности, республиканцы заставили оппонентов детально обсудить все положения и правки, которые содержат и санкции против "Северного потока-2".

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Сенат заблокировал быстрое принятие оборонного бюджета

Сенаторы проголосовали 45 против 51 за прекращение дебатов по проекту закона об ассигнованиях на национальную оборону, который устанавливает уровень расходов, а также политику Пентагона,

– говорится в сообщении.

Для того, чтобы принять документ по ускоренной процедуре простым большинством, нужна была поддержка по меньшей мере 60 сенаторов.

Причина споров между политическими оппонентами

Споры между республиканцами и демократами возникли из-за значительного количества поправок, которые верхняя палата Конгресса США внесла в процессе рассмотрения документа. Лидер демократов Чак Шумер всячески затягивал вынесение на голосование документа перед выходными ко Дню благодарения, который в США праздновали 25 ноября.

Уже 29 ноября он пытался прекратить ведение дебатов по документу с утвержденными лишь 18 поправками. Однако республиканцы его идею не поддержали, настаивая на обсуждении других положений.

Лидер республиканцев Митч Макконнелл назвал перечень вопросов, по которым его партия настаивает на введении дополнительных поправок. В частности, санкции против "Северного потока-2", представленные сенаторами Джеймсом Ришем и Тедом Крузом и утвержденные ранее Палатой представителей США. Кроме того, республиканцы настаивают на голосовании за поправки по поддержке Украины, а также по Китаю.

Обратите внимание! Ранее на включение в оборонный бюджет США поправок против российского газопровода отреагировал Владимир Зеленский. Он поблагодарил конгрессменов и выразил надежду, что решение поддержит Сенат.

Процедура принятия оборонного бюджета США