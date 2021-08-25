Говорится о демократах Джин Шахин и Бене Кардине и республиканцах Роне Джонсоне и Робе Портмане. В заявлении говорится: "За эти годы Украина столкнулась с огромными вызовами на пути построения более процветающего будущего для своих граждан".

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Законодатели добавили, что вопреки этой борьбе, прогресс, которого достигла Украина в вопросе неотложных реформ управления, является безоговорочным. В то же время они в очередной раз осудили посягательство России на территориальную целостность Украины.

Госсекретарь США поздравил Украину с 30-летием

Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил украинцев с Днем Независимости. В письменном заявлении он отметил, что 30 лет назад Украина решилась начать новый курс и может гордиться своими достижениями.

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Лидер поддержки Украины в Конгрессе рассказала об изменениях в государстве.

Соучредитель и сопредседатель Конгрессовой группы поддержки Украины Марси Каптур является лидером поддержки Украины в Конгрессе. Впервые она побывала на территории государства еще в 1983 году, во времена СССР. Она рассказала, как, по ее мнению, изменилась Украина за 30 лет независимости.

"Я думаю, это видно в глазах украинцев. Они теперь знают, что значит жить свободно. Раньше я этого не видела, взгляды были опущены вниз, это была их самозащита из-за того, что могло произойти, если бы они высказали какое-то мнение", – отметила Марси Каптур.

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