Дело в позиции сенатора Рэнда Пола из-за формулировки санкций. По словам СМИ, это "разбивает надежды на скорейшее принятие законопроекта.

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Что требует Рэнд Пол

Сенатор Пол требует, чтобы к законопроекту добавили его формулировки, связанные с санкциями за нарушение прав человека".

Он предупредил, что заблокирует быстрое принятие резолюции, которая предлагает поддержку Украине и осуждает вторжение России, если сторонники не включат формулировку о том, что такое нарушение прав человека.

Ранее сенаторы пришли к компромиссу по законопроекту о запрете импорта нефти из России. Но документ должен рассматриваться в паре с законопроектом о приостановлении нормальных торговых отношений с Россией, поэтому споры по одному из них могут привести к задержке в процессе одобрения обоих.

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