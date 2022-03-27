Об этом заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса в эфире 24 канала.

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По его словам, сейчас, кроме введения энергетического эмбарго против России, Европа обсуждает идею создания специального счета, на который будут перечислять деньги за российскую нефть и газ.

В таком случае, они не будут поступать в Россию, а на этот счет, и там частично или полностью могут замораживаться.

Путин боится этого, потому что такой вариант достаточно серьезно обсуждается. Он пытался таким образом предотвратить введение этого счета. Однако у него не получилось,

– отметил инвестиционный банкир.

Как отметил Фурса, еще одним логическим объяснением предложения Путина относительно оплаты рублями может стать то, что он действительно хочет, чтобы европейцы нарушили санкции, которые были введены против российского Центробанка.

"Для того чтобы получить такое количество рублей, им (европейцам – 24 канал) нужно было бы коммуницировать с Центробанком, а они против него ввели санкции и запретили коммуникацию. Возможно, такова была идея", – добавил банкир.

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