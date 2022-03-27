Про це заявив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі 24 каналу.

До теми Як європейські лідери відреагували на маразматичну ідею Путіна платити за газ рублями

За його словами, зараз, окрім введення енергетичного ембарго проти Росії, Європа обговорює ідею створення спеціального рахунку, на який перераховуватимуть гроші за російську нафту та газ.

У такому випадку вони не надходитимуть у Росію, а на цей рахунок і там частково або повністю можуть заморожуватися.

Путін боїться цього, бо такий варіант досить серйозно обговорюють. Він намагався таким чином запобігти введенню цього рахунку. Однак у нього не вийшло,

– зазначив інвестиційний банкір.

Як зауважив Фурса, ще одним логічним поясненням пропозиції Путіна щодо оплати рублями може бути те, що він дійсно хоче, аби європейці порушили санкції, які ввели проти російського Центробанку.

"Для того, щоб отримати таку кількість рублів, їм (європейцям – 24 канал) потрібно було б комунікувати з Центробанком, а вони проти нього ввели санкції й заборонили комунікацію. Можливо, така була ідея", – додав банкір.

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