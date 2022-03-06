Для компенсации потребности Джерри Моран и Роджер Маршалл (сенаторы из Республиканской партии) предлагают программу расширения внутренней добычи нефти и газа. И таким образом обезопасить американских потребителей от роста цен.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Байден мог бы "изменить ситуацию, немедленно продемонстрировав силу"

Сенаторы-республиканцы призвали пойти на эмбарго (запрет на импорт) российской нефти и газа на фоне вторжения России в Украину. А еще – после наглого нападения России на ядерный объект в Украине (Запорожскую АЭС).

Политики считают, что международных санкций может оказаться недостаточно, чтобы сдержать Владимира Путина от эскалации.

Также немного странно покупать нефть (700 тысяч баррелей в день) у России, когда отправляешь военных к границам НАТО, чтобы защищаться от России.

Сенаторы удивлены, что президент Джо Байден "продолжает использовать Россию как американскую АЗС", хотя "может изменить ситуацию, немедленно продемонстрировав силу на мировой арене".

Растет предположение, что Путин не только злой, как мы знаем, но и иррационален. Мое беспокойство по поводу расширения войны за пределы Украины выросло,

– сказал в итоге сенатор Джерри Моран.