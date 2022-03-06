Щоб компенсувати потребу, Джеррі Моран і Роджер Маршалл (сенатори з Республіканської партії) пропонують програму розширення внутрішнього видобутку нафти та газу. І в такий спосіб убезпечити американських споживачів від зростання цін.

Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Байден міг би "змінити ситуацію, негайно продемонструвавши силу"

Сенатори-республіканці закликали піти на ембарго (заборону імпорту) російської нафти та газу на тлі вторгнення Росії в Україну. А ще – після нахабного нападу Росії на ядерний об’єкт в Україні (Запорізька АЕС).

Політики вважають, що міжнародних санкцій може бути недостатньо, щоб стримати Володимира Путіна від ескалації.

Також трохи дивно купувати нафту (700 тисяч барелів на день) у Росії, коли надсилаєш військових до кордонів НАТО, щоб від Росії захищатися.

Сенатори здивовані, що президент Джо Байден "продовжує використовувати Росію як американську АЗС", хоча "може змінити ситуацію, негайно продемонструвавши силу на світовій арені".

Зростає припущення, що Путін не тільки злий, як ми знаємо, але й ірраціональний. Моє занепокоєння з приводу розширення війни за межі України зросло,

– сказав у підсумку сенатор Джеррі Моран.

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