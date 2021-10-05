Инициативу обратиться к лидеру США выразил Марко Рубио. Однако его поддержали и другие сенаторы – как республиканцы, так и демократы.

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Обращение сенаторов к Байдена

Рубио и другие члены верхней палаты Конгресса США, в частности Марк Уорнер Роберт и Менендес, а также Дмим Риш – обратились с призывом к Байдену. Они просят принять "немедленные меры" по расширению посольства Соединенных Штатов в Москве.

Согласно их предложению, если Россия откажется от сотрудничества, необходимо выслать с территории США 300 российских дипломатов.

Сенаторы заявляют о неприемлемости разницы в дипломатическом представительстве обеих стран.

Реакция Москвы на заявление сенаторов

Министерство иностранных дел России, сообщает ТАСС, уже отреагировало на обращение американских сенаторов к Байдену. В ведомстве отметили, что такого количества дипломатов в Вашингтоне нет.

Или же конгрессмены, не обладая соответствующими знаниями в международных отношениях, посчитали еще и работников постоянного представительства при ООН российских дипработников,

– добавили в МИД России.

Кроме того, там считают, что США таким образом пытаются закрыть американские зарубежные учреждения в России.