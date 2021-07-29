Свою позицию законодатели изложили в письме министра финансов Джанет Йеллен. Сенаторы подчеркнули, что "Северный поток-2" прямо вредит интересам нацбезопасности США, их союзникам и партнерам. Завершенный проект увеличит влияние Владимира Путина в Европе, дестабилизирует безопасность Украины и будет способствовать дальнейшей российской агрессии.

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Если изменить курс по "Северному потоку-2" не удастся, законодатели будут блокировать назначение Брайана Нельсона и Элизабет Розенберг в Министерство. Последняя, в случае утверждения в должности, будет отвечать за внедрение американских санкций.

Закон Об основах национального сопротивления

В День Сил специальных операций ВСУ 29 июля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об основах национального сопротивления. Документ предусматривает возможность, в случае необходимости, привлекать к защите страны все население. Другим законом глава государства увеличил численность Вооруженных сил Украины на 11 тысяч человек.

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Эскалация российской агрессии

Американские и украинские эксперты указывают на высокую вероятность новой эскалации российской агрессии. Ситуация может обостриться не только на суше, но и в Черном море. Особое внимание украинского командования приковано к безопасности острова Змеиный.

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