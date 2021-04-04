В украинского режиссера и бывшего пленника Кремля Олега Сенцова родилась еще одна дочь. После этого в СМИ и соцсетях начались распространяться слухи, кто мама ребенка, и в каких отношениях с ней сам Сенцов.

Чтобы расставить все точки над "и", экс-политзаключенный решил рассказать подробности своей личной жизни.

Важно У Олега Сенцова родилась дочь: фото

Как написал Сенцов в соцсетях, некоторые факты требуют разъяснений, чтобы не было недоразумений.

У меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились,

– признался экс-политзаключенный.

Он добавил, что "дети ни в чем не виноваты". И подчеркнул, что их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе.

Что известно о младшей дочери Сенцова

Новость о рождении девочки Эммы появилась 5 февраля. Личность матери долгое время оставалась загадкой. Однако украинские СМИ предположили, что матерью девочки может быть журналистка и активистка Юлия Бабич.

В фейсбуке журналистка публикует много фотографий с младенцем – везде есть хэштег #КрихіткаОлегівна. Судя по постам в соцсети, родила Бабич еще в середине декабря.

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