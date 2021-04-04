Чтобы не было недоразумений: Сенцов рассказал, какие у него отношения с матерью младшей дочери
В украинского режиссера и бывшего пленника Кремля Олега Сенцова родилась еще одна дочь. После этого в СМИ и соцсетях начались распространяться слухи, кто мама ребенка, и в каких отношениях с ней сам Сенцов.
Источник:фейсбук Олега Сенцова
Чтобы расставить все точки над "и", экс-политзаключенный решил рассказать подробности своей личной жизни.
Важно У Олега Сенцова родилась дочь: фото
Как написал Сенцов в соцсетях, некоторые факты требуют разъяснений, чтобы не было недоразумений.
У меня родилась дочь Эмма. С ее мамой у меня были неудачные и поэтому непродолжительные отношения. Весть о появлении будущего ребенка появилась, когда они уже закончились,
– признался экс-политзаключенный.
Он добавил, что "дети ни в чем не виноваты". И подчеркнул, что их надо любить всегда, даже если родители не живут вместе.
Что известно о младшей дочери Сенцова
- Новость о рождении девочки Эммы появилась 5 февраля. Личность матери долгое время оставалась загадкой. Однако украинские СМИ предположили, что матерью девочки может быть журналистка и активистка Юлия Бабич.
- В фейсбуке журналистка публикует много фотографий с младенцем – везде есть хэштег #КрихіткаОлегівна. Судя по постам в соцсети, родила Бабич еще в середине декабря.
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Семья Сенцова: главное
- Олег Сенцов имеет двух детей от первого брака: 19-летнюю дочь Алину и 16-летнего сына Владислава, у которого – аутизм.
- После освобождения из плена мать Сенцова и дочь переехали в Киев. Впоследствии удалось убедить бывшую жену отпустить в столицу и сына.
- Как рассказывал сам Сенцов, его бывшая жена Алла – этническая украинка, которая приняла аннексию Крыма. Она решила расстаться с ним, когда он был в российской тюрьме.
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