Щоб не було непорозумінь: Сенцов розповів, які в нього відносини з матір'ю молодшої доньки
В українського режисера та колишнього бранця Кремля Олега Сенцова народилася ще одна донька. Після цього у ЗМІ та соцмережах почалися ширитися чутки, хто є мамою дитини, та в яких стосунках з нею сам Сенцов.
Джерело:фейсбук Олега Сенцова
Аби розставити всі крапки над "і", експолітв'язень вирішив розповісти подробиці свого особистого життя.
Важливо В Олега Сенцова народилася донька: фото
Як написав Сенцов у соцмережах, деякі факти потребують роз'яснень, щоб не відбувалось непорозумінь.
У мене народилась донька Емма. З її мамою в мене були невдалі й тому нетривалі стосунки. Звістка про появу майбутньої дитини з'явилась, коли вони вже закінчились,
– зізнався експолітв'язень.
Він додав, що "діти ні в чому не винні". І підкреслив, що їх треба любити завжди, навіть якщо батьки не живуть разом.
Що відомо про молодшу доньку Сенцова
- Новина про народження дівчинки Емми з'явилася 5 лютого. Особистість матері тривалий час залишалася загадкою. Однак українські ЗМІ припустили, що матір'ю дівчинки може бути журналістка та активістка Юлія Бабич.
- У фейсбуці журналістка публікує багато світлин з немовлям – усюди є хештег #КрихіткаОлегівна. Судячи з дописів у соцмережі, народила Бабич ще у середині грудня.
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Родина Сенцова: головне
- Олег Сенцов має двох дітей від першого шлюбу: 19-річну доньку Аліну та 16-річного сина Владислава, у якого – аутизм.
- Після звільнення з полону мати Сенцова та донька переїхали до Києва. Згодом вдалося переконати колишню дружину відпустити у столицю й сина.
- Як розповідав сам Сенцов, його колишня дружина Алла – етнічна українка, яка прийняла анексію Криму. Вона вирішила розлучитися з ним, коли той був у російській в'язниці.
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