Сенцов может стать почетным гражданином Парижа

Мэр Парижа Анн Идальго предложит предоставить украинскому политзаключенному Олегу Сенцову звание почетного парижанина на следующей сессии городского совета.

Об этом Идальго написала в Twitter.

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Я предложу на следующем заседании парижской рады предоставить украинскому режиссеру Олегу Сенцову звание почетного гражданин города Парижа,

– написала Идальго.

Мэр Парижа также подчеркнула, что Сенцов выступал против российской аннексии Крыма и за это получил 20-летний срок заключения.

"Париж признан столицей прав человека. Он воплощает индивидуальные свободы, включая свободу выражения взглядов, и защищает демократию. Мы обязаны пропагандировать эти ценности и бороться за их поддержание во всем мире. Олег Сенцов должен быть освобожден", – отметила она.

По словам Идальго, Сенцов голодает уже 117 дней с требованием освобождения всех украинских политзаключенных, которых удерживают в России.

Напомним, 7 сентября около Киевского вокзала в Москве появился огромный баннер с изображением незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

За что в России осудили Олега Сенцова?

Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.



В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.