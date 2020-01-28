Сенцов напомнил США, что они должны выполнять Будапештский меморандум

Экс-политзаключенный Олег Сенцов напомнил конгрессменам США об обязательствах, взятых их государством в отношении Украины в пределах Будапештского меморандума. Активист выразил надежду, что стратегия США в отношении России не изменится с давления на примирение.

"Я бы поблагодарил Конгресс США за поддержку нашей страны, и выразил надежду, что Америка будет придерживаться своих договоренностей. Потому как вы помните, в 90-ых Украина добровольно рассталась со своим ядерным потенциалом. Взамен нам пообещали соглашение США, Британия и Россия", – сказал Сенцов во время выступления на заседании Хельсинской комиссии в Конгрессе США.

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Эти три страны заявили, что будут нас поддерживать и защищать нашу территориальную целостность. Это перестало работать, когда Россия нарушила соглашение. Я надеюсь, Америка никогда не нарушит своего слова и будет защищать нас от агрессора, пока наши территории не будут возвращены,

– подчеркнул бывший политзаключенный.

Он также надеется, что стратегия США в отношении России не изменится с давления на примирение.

"С Путиным невозможно договориться, он не хочет мира в Украине. Он хочет ее контролировать, как и все другие соседние страны. И я надеюсь, Конгресс не позволит этого за нашей спиной", – сказал Сенцов.

Что предусматривает Будапештский меморандум

Полное название – Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Это заключенное 5 декабря 1994 года международное соглашение про неядерный статус Украины. Соглашение заключили Украина, США, Россия и Великобритания.

Соглашение содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины за то, что государство добровольно отказалась от своего ядерного оружия.

Согласно меморандуму, США, Россия и Великобритания обязались: