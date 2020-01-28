Сенцов напомнил США, что они должны выполнять Будапештский меморандум
Экс-политзаключенный Олег Сенцов напомнил конгрессменам США об обязательствах, взятых их государством в отношении Украины в пределах Будапештского меморандума. Активист выразил надежду, что стратегия США в отношении России не изменится с давления на примирение.
"Я бы поблагодарил Конгресс США за поддержку нашей страны, и выразил надежду, что Америка будет придерживаться своих договоренностей. Потому как вы помните, в 90-ых Украина добровольно рассталась со своим ядерным потенциалом. Взамен нам пообещали соглашение США, Британия и Россия", – сказал Сенцов во время выступления на заседании Хельсинской комиссии в Конгрессе США.
Читайте также: Сегодня я – максимально свободный человек, – Сенцов об отсутствии политических амбиций
Эти три страны заявили, что будут нас поддерживать и защищать нашу территориальную целостность. Это перестало работать, когда Россия нарушила соглашение. Я надеюсь, Америка никогда не нарушит своего слова и будет защищать нас от агрессора, пока наши территории не будут возвращены,
– подчеркнул бывший политзаключенный.
Он также надеется, что стратегия США в отношении России не изменится с давления на примирение.
"С Путиным невозможно договориться, он не хочет мира в Украине. Он хочет ее контролировать, как и все другие соседние страны. И я надеюсь, Конгресс не позволит этого за нашей спиной", – сказал Сенцов.
Что предусматривает Будапештский меморандум
Полное название – Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия. Это заключенное 5 декабря 1994 года международное соглашение про неядерный статус Украины. Соглашение заключили Украина, США, Россия и Великобритания.
Соглашение содержит пункты, предоставляющие гарантии суверенитета и безопасности Украины за то, что государство добровольно отказалась от своего ядерного оружия.
Согласно меморандуму, США, Россия и Великобритания обязались:
- уважать независимость, суверенитет и существующие границы Украины;
- воздерживаться от угрозы силой, ее применения против территориальной целостности/политической независимости Украины; никакое их оружие никогда не должно использоваться против Украины, кроме целей самообороны или любым другим образом согласно Уставу ООН;
- воздерживаться от экономического давления, направленного на то, чтобы покорить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету, получить любые преимущества;
- добиваться незамедлительных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия;
- не применять ядерное оружие против Украины, кроме случая нападения на них, их и подопечные территории, вооруженные силы, их союзников;
- проводить консультации в случае возникновения ситуации, вследствие которой возникает вопрос относительно этих обязательств.