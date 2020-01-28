Сенцов нагадав США, що вони повинні виконувати Будапештський меморандум

Експолітв’язень Олег Сенцов нагадав конгресменам США про зобов’язання, взяті їхньою державою щодо України в межах Будапештського меморандуму. Активіст висловив сподівання, що стратегія США щодо Росії не зміниться з тиску на примирення.

"Я б подякував Конгресу США за підтримку нашої країни, і висловив сподівання, шо Америка дотримуватиметься своїх домовленостей. Бо як ви пам’ятаєте, в 90-их Україна добровільно розсталася зі своїм ядерним потенціалом. Взамін нам пообіцяли угоду США, Британія і Росія", – сказав Сенцов під час виступу на засіданні Гельсінської комісії в Конгресі США.

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Ці три країни заявили, що будуть нас підтримувати і захищати нашу територіальну цілісність. Це перестало працювати, коли Росія порушила угоду. Я сподіваюсь, Америка ніколи не порушить свого слова і буде захищати нас від агресора, допоки наші території не будуть повернуті,

– наголосив колишній політв’язень.

Він також сподівається, що стратегія США щодо Росії не зміниться з тиску на примирення.

"З Путіним неможливо домовитись, він не хоче миру в Україні. Він хоче її контролювати, як і всі інші сусідні країни. І я сподіваюсь, Конгрес не дозволить цього за нашою спиною", – сказав Сенцов.

Що передбачає Будапештський меморандум

Повна назва – Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це укладена 5 грудня 1994 року міжнародна угода про неядерний статус України. Угоду уклали Україною, США, Росія та Велика Британія.

Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні за те, що держава добровільно відмовилась від своєї ядерної зброї.

Згідно з меморандумом, США, Росія і Велика Британія зобов'язалися: