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      Сенцов нагадав США, що вони повинні виконувати Будапештський меморандум

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      Сенцов нагадав Конгресу США про виконання Будапештського меморандуму / Getty Images

      Експолітв’язень Олег Сенцов нагадав конгресменам США про зобов’язання, взяті їхньою державою щодо України в межах Будапештського меморандуму. Активіст висловив сподівання, що стратегія США щодо Росії не зміниться з тиску на примирення.

      "Я б подякував Конгресу США за підтримку нашої країни, і висловив сподівання, шо Америка дотримуватиметься своїх домовленостей. Бо як ви пам’ятаєте, в 90-их Україна добровільно розсталася зі своїм ядерним потенціалом. Взамін нам пообіцяли угоду США, Британія і Росія", – сказав Сенцов під час виступу на засіданні Гельсінської комісії в Конгресі США.

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      Ці три країни заявили, що будуть нас підтримувати і захищати нашу територіальну цілісність. Це перестало працювати, коли Росія порушила угоду. Я сподіваюсь, Америка ніколи не порушить свого слова і буде захищати нас від агресора, допоки наші території не будуть повернуті,
      – наголосив колишній політв’язень.

      Він також сподівається, що стратегія США щодо Росії не зміниться з тиску на примирення.

      "З Путіним неможливо домовитись, він не хоче миру в Україні. Він хоче її контролювати, як і всі інші сусідні країни. І я сподіваюсь, Конгрес не дозволить цього за нашою спиною", – сказав Сенцов.

      Що передбачає Будапештський меморандум

      Повна назва – Меморандум про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Це укладена 5 грудня 1994 року міжнародна угода про неядерний статус України. Угоду уклали Україною, США, Росія та Велика Британія.

      Угода містить пункти, що надають гарантії суверенітету та безпеки Україні за те, що держава добровільно відмовилась від своєї ядерної зброї.

      Згідно з меморандумом, США, Росія і Велика Британія зобов'язалися:

      • поважати незалежність, суверенітет та існуючі кордони України;
      • утримуватися від загрози силою, її використання проти територіальної цілісності/політичної незалежності України; ніяка їхня зброя ніколи не повинна використовуватися проти України, крім цілей самооборони або будь-яким іншим чином згідно зі Статутом ООН;
      • утримуватись від економічного тиску, спрямованого на те, щоб підкорити своїм власним інтересам здійснення Україною прав, притаманних її суверенітету, отримати будь-які переваги;
      • домагатися негайних дій з боку Ради Безпеки ООН з метою надання допомоги Україні, якщо вона стане жертвою акту агресії чи об'єктом погрози агресією з використанням ядерної зброї;
      • не застосовувати ядерну зброю проти України, крім випадку нападу на них самих, їхні та підопічні території, збройні сили, їхніх союзників;
      • проводити консультації у випадку виникнення ситуації, внаслідок якої постає питання щодо цих зобов'язань.
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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини політики Новини України Олег Сенцов Новини США Новини Росії Велика Британія Ядерна безпека Україна – Росія
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